Milan in crescita: sfida importante contro l’Udinese

Il Milan di Massimiliano Allegri punta sulla continuità dopo la vittoria in trasferta a Lecce, confermata anche nella gara contro il Bologna, terminata 1-0. Questi tre punti sono fondamentali per affrontare l’Udinese nella prossima sfida.

L’Udinese ha iniziato bene la stagione, vincendo due delle prime tre partite e attualmente ha sette punti in classifica. La partita tra Udinese e Milan si svolgerà sabato 20 settembre alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Gli appassionati potranno seguirla in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e DAZN, con streaming disponibile su Sky Go e Now.

La sfida rappresenta il centootto confronto tra le due squadre, con i rossoneri in vantaggio nei precedenti: 47 vittorie per il Milan, 23 per l’Udinese e 37 pareggi. Il Milan ha anche inflitto all’Udinese due sconfitte nelle ultime sfide giocate in Friuli, con un convincente 4-0 e un 3-2.

L’Udinese non riesce a battere il Milan in casa dal marzo scorso, quando il match finì 3-1.

Per quanto riguarda le formazioni, l’Udinese scenderà in campo con un modulo 3-5-2: Sava in porta; Goglichidze, Kristensen e Solet in difesa; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski e Zemura a centrocampo; Bravo e Davis in attacco, allenati da Runjaić. Il Milan, invece, si schiererà con un 3-4-2-1: Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlović in difesa; Saelemaekers, Fofana, Modrić ed Estupiñán a centrocampo; Pulisic e Rabiot a sostegno di Giménez, sotto la guida di Allegri.

