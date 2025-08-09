Milan in cerca di plusvalenze: affari e amichevoli in vista

La recente mini-tournée amichevole del Milan in Gran Bretagna ha accelerato le trattative di mercato, con possibili sviluppi già attesi nella giornata odierna. L’attenzione è puntata sulla partita di oggi contro il Leeds, che si terrà a Dublino, dove si potrebbero rivelare ulteriori dettagli sulle operazioni in corso.

Il Milan, che ha acquisito Malick Thiaw dallo Schalke 04 nell’estate del 2022 per 5 milioni di euro, sembra ora pronto a realizzare una notevole plusvalenza. Dopo tre stagioni, il club rossonero è in grado di cederlo per circa 35 milioni di euro, cifra che potrebbe fornire risorse preziose per investimenti futuri sul mercato. La situazione si fa sempre più interessante e i tifosi attendono sviluppi significativi dalla sfida odierna e dalle relative strategie di mercato del club.