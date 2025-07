Milan in cerca di attaccante: a che punto siamo?

Il Milan sta rivedendo le sue strategie sul mercato, dopo un’offerta di 37 milioni per Jashari rifiutata da una squadra belga. Questo epilogo non ha però bloccato le manovre della dirigenza, che continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo.

Dopo aver considerato Dusan Vlahovic come un’opzione da esplorare più avanti, il club rossonero ha messo nel mirino Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Tuttavia, le richieste economiche della società tedesca sono superiori alle attese rossonere. Nonostante ciò, il Milan ha recentemente contattato il Chelsea per discutere un possibile acquisto di Nicolas Jackson, l’ex attaccante del Villarreal. Le prospettive di apertura da parte dei Blues lasciano intravedere opportunità più favorevoli rispetto a quelle con i tedeschi.

Parallelamente, il Milan sta valutando anche il profilo di Tolu Arokodare, giovane attaccante nigeriano del Genk, che ha segnato 23 gol nell’ultima stagione. Sebbene non sia una priorità immediata, il giocatore potrebbe rivelarsi interessante considerando la concorrenza di squadre di Premier League.

In un altro contesto, è prevista per breve tempo la partenza della delegazione del Galatasaray, a Istanbul, dopo che le valutazioni su Hakan Calhanoglu si sono rivelate troppo distanti rispetto alle aspettative dell’Inter. Il club turco riconosce il valore del regista nerazzurro, ma non sembra al momento in grado di soddisfare le richieste.

Infine, l’Inter è attivamente impegnata in discussioni per possibili cessioni, incluso l’interesse del Club Bruges per Stankovic, mantenendo sempre alta l’attenzione su eventuali rinforzi per la difesa, con particolare riferimento a Leoni.