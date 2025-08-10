Milan in campo contro il Chelsea: ultime dall’amichevole

Il Milan si appresta a chiudere la fase di preparazione prima dell’inizio della nuova stagione, prevista per il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari. La squadra rossonera, allenata da Massimiliano Allegri, affronterà oggi il Chelsea, reduce dalla vittoria al Mondiale per Club, con il calcio d’inizio fissato alle ore 16 a Londra.

A Stamford Bridge, il Milan scenderà in campo con una formazione inedita basata su un modulo 3-5-2. In porta ci sarà Maignan, supportato dalla difesa composta da Terracciano, Tomori e Coubis. Il centrocampo, affollato, vedrà Saelemaekers, Musah, Ricci, Fofana e Bartesaghi, mentre in attacco ci saranno Loftus-Cheek e Leao, con Modric partendo dalla panchina.

Dall’altra parte, il Chelsea schiererà un 4-2-3-1 con Sánchez tra i pali, e una linea difensiva che include James, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella. Caicedo ed Enzo Fernández occuperanno il centro, sostenuti da Pedro Neto, Palmer e Gittens, con Joao Pedro come unica punta.

Nell’ultima amichevole, il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Leeds, mentre nelle precedenti partite estive ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Perth Glory e una sconfitta contro l’Arsenal. La squadra è in cerca della massima forma per affrontare il primo impegno ufficiale e iniziare al meglio la stagione.