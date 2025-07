Milan in Asis: verso la nuova stagione e la Champions League

In un periodo cruciale per le preparazioni calcistiche, Massimiliano Allegri, impegnato nella tournée asiatica della sua squadra, ha ribadito l’importanza del mercato estivo e della preparazione per la stagione. Durante una conferenza stampa a Singapore, l’allenatore ha sottolineato la sinergia con la dirigenza, che sta lavorando per rendere la squadra competitiva entro il 31 agosto.

Allegri ha rivelato di desiderare già alcuni rinforzi, come Jashari ed Estupinan, per affrontare al meglio le sfide della stagione. Tuttavia, ha anche messo in evidenza l’importanza della coesione del gruppo esistente, sottolineando che è fondamentale diventare una squadra affiatata per affrontare le partite decisive.

L’obiettivo principale dichiarato dall’allenatore è il ritorno in Champions League, ritenuta essenziale sia per la crescita del club che per la sua sostenibilità economica. Allegri ha esposto le sfide nel campionato italiano, evidenziando la presenza di squadre molto competitive. Per raggiungere questo traguardo, l’allenatore ha fatto riferimento all’importanza di accogliere nuovi talenti come Modric, atteso in squadra il 4 agosto, per innalzare il livello tecnico e di leadership.

Allegri ha anche affrontato la questione della preparazione, affermando che lavorare senza impegni in Champions può presentare vantaggi, consentendo più tempo per assimilare i concetti di gioco. Nonostante questo, ha riconosciuto l’attrattiva delle grandi competizioni e il desiderio di far tornare il Milan a calcare i palcoscenici europei. In vista dell’inizio ufficiale della stagione, il tecnico si è detto fiducioso per il lavoro svolto e per i valori del gruppo a disposizione.