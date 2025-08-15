Milan: il futuro tra scelte giuste e ambizioni incerte

Simone Perotti, scrittore e skipper, ha avuto un lungo percorso nel campo della comunicazione e come manager in realtà italiane e multinazionali. È anche un grande tifoso del Milan. Riguardo al primo mese di lavoro del nuovo corso rossonero, Perotti esprime un giudizio critico su Zlatan Ibrahimovic, che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo: lo considera inadeguato. D’altra parte, ritiene che Tare stia svolgendo bene il suo compito, imponendo una linea coerente con le direttive della proprietà.

Perotti parla di un possibile sviluppo della squadra, sottolineando che ci sono stati interventi mirati in difesa e centrocampo. Tuttavia, evidenzia che a volte i migliori movimenti sono le cessioni. Riguardo a Theo Hernandez, lo definisce un grande giocatore con buone doti tecniche, ma lo critica per la sua mancanza di spirito di squadra, citando un episodio che ha pesato sul suo giudizio. Perotti afferma che il Milan ha bisogno di giocatori che comprendano e rispettino la storia del club, piuttosto che talenti puri senza ambizione.

Parlando di Allegri, Perotti lo considera l’uomo giusto per unire le diverse personalità della squadra, ma esprime dubbi sulla possibilità di portare Leao a essere un protagonista costante. Riguardo a Modric, lo vede come un acquisto strategico per l’esperienza e la leadership che può portare. Infine, evidenzia le qualità di Jashari, che descrive come un giocatore dalle grandi ambizioni e capace di fare la differenza in mezzo al campo.