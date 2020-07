Atalanta e Milan, cioè Gasperini e Pioli, si sono affrontate con la spensieratezza di chi sa di avere già vinto la propria stagione. Ne è uscita una partita tra le più divertenti del campionato post Covid, la cui atmosfera trasmette sempre qualcosa di innegabilmente posticcio: stavolta la sensazione è stata piacevole, il pubblico mancava perché se la sarebbe goduta e non perché la sua assenza abbia impoverito lo spettacolo. Tuttavia, anche se Pioli va considerato tra i vincitori veri dell’annata perché è riuscito a rimanere in sella malgrado il disarcionamento a uso del rodeo di Rangnick sembrasse ormai scontato, resta notevole la differenza tra la favolosa stagione dell’Atalanta e quella comunque da nobile eternamente decaduta del Milan, che insegue il quinto posto e deve accontentarsi dell’Europa League.

L’Atalanta, in campionato, potrebbe arrivare seconda alle spalle della Juventus. Il piazzamento non sarebbe un inedito per la provincia, essendo riuscito ad esempio, in epoche diverse, a Triestina, Vicenza e Perugia. Però a Bergamo, per una squadra che è ormai stabilmente tra le prime della serie A e non può dunque essere più considerata un’occasionale comprimaria, c’è ancora un sogno da coltivare, e che sogno: la Champions. Gasperini lo ha chiaramente fatto intendere sia quando ha parlato del potenziale assente del Psg nei quarti di finale, Mbappé, sia dell’assente concreto di questa decisiva fase della stagione dell’Atalanta, Ilicic, che è stato il protagonista dell’ascesa europea.





Gasperini vorrebbe vederli in campo entrambi a Lisbona, perché l’Atalanta non ha paura di confrontarsi alla pari con nessuno. Nemmeno col Psg, che ha vinto la Coppa di Francia grazie a Neymar, basta la parola, ma si deve misurare con l’incognita della lunghissima sosta per lockdown, dopo la chiusura anticipata della Ligue 1.

Per tornare a confrontarsi alla pari con tutti, il Milan ha invece più che mai bisogno dei suoi due campioni agli antipodi tattici e anagrafici: Ibrahimovic, centravanti di quasi 39 anni, e Donnarumma, portiere di 21. Padre e figlio, praticamente, col figlio che ha fatto il capitano del padre e il significato è chiaro: un passaggio generazionale. Ma è un passaggio che può avere ancora un’appendice, perché un’altra stagione Ibra ha dimostrato di poterla tranquillamente reggere: la capacità di smistare il gioco, la sicurezza e l’autostima che trasmette ai compagni sono ancora preziose.





Per questo il suo viaggio blitz a Montecarlo è particolarmente importante nella costruzione del Milan del futuro. Pioli lo ha anticipato, dicendo che si augura di allenarlo anche il prossimo anno. Ibra a Monaco è atteso dalla barca di famiglia, ma anche dal procuratore Raiola, che nel Principato vive. Raiola è anche il manager di Donnarumma, la cui resistenza alle profferte internazionali gli vale l’affetto crescente dei tifosi: due questioni in una. Da risolvere contemporaneamente.







