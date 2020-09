MILANO. Dopo il difensore Leo Duarte, anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid 19. Per questo, i due giocatori non potranno scendere in campo questa sera a San Siro per i preliminari di Europa League contro i norvegesi del Bodo / Glimt. Lo comunica il Milan con una nota.Il club rossonero, che mercoledì dopo la notizia della positività di Duarte aveva disposto per tutta la squadra allenamenti individuali, aveva poi deciso di consentire a ognuno il rientro alla propria abitazione per la notte, senza imporre il ritiro a Milanello.

Come molte società, anche il Milan ha imposto ai propri tesserati un rigido protocollo igienico anche nel tempo viassuto al di fuori del gruppo squadra. Quanto a Ibra, che vive a Milano nel moderno quartiere Garibaldi/Repubblica, avrebbe un’attenzione quasi maniacale per la propria salute.



Vista l’indisponibilità di Rebic, convocato ma non in comdizioni ottimali, e di Leao, anche lui fermo per infezione da Sars Cov 2, in attacco dovrebbe trovare spazio dal primo minuto il diciottenne Colombo.