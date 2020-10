MILANO – Il campionato di Serie A è fermo per gli impegni delle Nazionali, ma Milan è tornato in campo anche questa domenica per una partitella in famiglia con la Primavera a ranghi misti. E arrivano buone notizie da Ibrahimovic che, guarito dal coronavirus, ha partecipato al test fornendo un assist e segnando anche un gol.





Assist e gol per Ibra, pronto per il derby

Rossoneri in campo alle 10.30 per effettuare il riscaldamento. Poco dopo è cominciata la partitella (tre tempi da venti minuti) contro la formazione Primavera. Pioli in prima squadra ha schierato Antonio Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández, Castillejo, Maldini e Ibrahimovic. La gara è terminata 3-1 in favore dei “rossi”: Roback ha aperto le marcature per i “blu”, doppietta di Maldini e gol di Ibrahimovic per completare il tabellino. Sono arrivate sensazioni dunque positive per Ibra in vista del derby di Milano in programma sabato 17 ottobre: lo svedese, fermo dal 24 settembre dopo aver contratto il Covid, oltre al gol, ha anche fornito un assist per Maldini. La ripresa degli allenamenti rossoneri, a Milanello, è stata fissata per martedì pomeriggio. Domani giornata di riposo.







