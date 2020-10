Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Covid-19. È stato lo stesso svedese ad annunciarlo su Twitter: “Quarantena finita”. Ibrahimovic era risultato positivo al tampone il 24 settembre, il giorno stesso del preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Rivolgendosi a se stesso, Ibra scrive sul post: “Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!”. E in aggiunta un doppio hashtag: #fuckcovid19 #godiscomingforyou. Al momento, però, nessuna comunicazione ufficiale da parte del Milan.

Ancora ieri, 8 ottobre, lo svedese non si era negativizzato, così come il difensore brasiliano Duarte, positivo dal giorno precedente a lui. Oggi invece la notizia della guarigione. Ibrahimovic, quindi, nei prossimi giorni potrà tornare ad allenarsi agli ordini di Pioli in vista del derby contro l’Inter.