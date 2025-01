Milan-Girona 1-0, Champions League: gol di Leão

Il Milan accede agli ottavi di Champions League dopo aver vinto 1-0 contro il Girona a San Siro, grazie a un gol di Leao nel finale del primo tempo. Questa vittoria porta i rossoneri a 15 punti in classifica, assicurando così il passaggio al turno successivo, mentre il Girona rimane fermo a 3 punti ed è eliminato.

La partita inizia con il Milan proattivo, cercando di controllare il gioco con pressing alto. Tuttavia, la prima occasione è per il Girona, con Herrera che colpisce di testa, ma Maignan risponde bene. Il Milan si fa pericoloso con una punizione di Reijnders e un tentativo di Leao, entrambi neutralizzati. Nonostante alcune chances sprecate, come il tap-in di Theo Hernandez e un palo colpito da Musah, i rossoneri continuano a cercare il vantaggio. Il Girona prova a reagire con un contropiede di Van de Beek, ma Maignan si dimostra decisivo. Al 37′, il Milan trova il gol del vantaggio: Bennacer lancia Leao, che supera un difensore e segna con un gran tiro sotto la traversa. Il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio, nonostante un’altra parata importante di Maignan su un tentativo di Herrera.

Nella ripresa, Leao ha l’occasione di raddoppiare, ma Gazzaniga si oppone. Il Girona aumenta la pressione e annulla un gol di Gil per fuorigioco. Il Milan, dopo un’iniziale difficoltà, si stabilizza e cerca di gestire il risultato. Alla fine, il match si conclude con il punteggio di 1-0, consolidando i problemi difensivi del Milan ma assicurando il passaggio alla fase successiva della competizione.