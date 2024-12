Milan-Genoa 0-0, festa rovinata nei 125 anni di storia

Il Milan celebra i suoi 125 anni di storia con un pareggio deludente contro il Genoa a San Siro, terminato 0-0, scatenando i fischi del pubblico. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, i rossoneri non riescono a tornare alla vittoria, totalizzando solo 23 punti in Serie A e allontanandosi dalla zona Champions, mentre Inter e Lazio, in terza posizione, hanno rispettivamente 31 punti.

Nella formazione del Milan, il tecnico Fonseca schiera Jimenez a sinistra al posto di Theo Hernandez e il giovane Liberali sulla trequarti in sostituzione dell’infortunato Pulisic. Abraham veste i panni della punta centrale, supportato da Leao e Chukwueze sugli esterni. D’altro canto, il Genoa, allenato da Vieira, presenta Vogliacco e Vasquez in difesa, mantenendo il resto della formazione invariato rispetto alla partita precedente contro il Torino.

Il primo tempo evidenzia una netta predominanza del Milan che crea diverse occasioni da gol, mentre il Genoa si fa vedere raramente nella metà campo avversaria. Al 9′, Emerson Royal sfiora il gol con un tiro dalla distanza, ma Leali, portiere del Genoa, devia in corner. Al 13′, Abraham manda la palla a lato da ottima posizione, seguito da tentativi di Chukwueze e Reijnders che non trovano la rete. Solo al 41′ il Genoa si affaccia in area rossonera con Miretti, ma non riceve rigore nonostante le proteste.

Nella ripresa, il Milan continua a dominare: Chukwueze serve Emerson Royal, il quale impegna Leali in un difficile intervento. Tuttavia, il Genoa tenta di farsi pericoloso, e Badelj si trova in fuorigioco. Al 76′, Morata, subentrato, sfiora il gol in un contropiede, ma non segna. Successivamente, lo spagnolo colpisce la traversa al 79′. Nonostante gli sforzi finali e un errore di Thiaw che rischia di far segnare il Genoa, il Milan si trova costretto ad abbandonare il campo con un pareggio che lascia l’amaro in bocca, sotto il coro dei fischi dei tifosi rossoneri.