Milan Games Week & Cartoomics, annunciato calendario e ospiti dell'evento

Fiera Milano e Fandango Club Creators hanno annunciato ospiti e calendario della nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, che si terrà dal 25 al 29 novembre. La fiera si estenderà per la prima volta su 4 padiglioni. Ad attendere gli appassionati ci saranno ospiti come l’attore e doppiatore Troy Baker, e Humberto Ramos, importante autore di alcune tra le più amate avventure di Spider-Man, che festeggia quest’anno 60 anni. Sul Main Stage della fiera si alterneranno performance dal vivo di artisti musicali come La Rappresentante di Lista, Rocco Hunt, 13Pietro e, per la prima volta in assoluto, venerdì 25 novembre le porte della kermesse rimarranno aperte fino alle 23:00 per la Black Friday Night, con un programma ad hoc con diversi contenuti di intrattenimento. Tra questi ci sarà una puntata speciale, dal vivo, del Pub dell’Amico di Dario Moccia. Nella stessa sera, il padiglione gaming vedrà protagonisti creator, youtuber, streamer e influencer come Cydonia, Kurolily e altri.

Gli appassionati di gaming competitivo avranno a disposizione il padiglione Esportshow, la casa dei tornei a livello nazionale con le competizioni su League of Legends, Rocket League e Fortnite firmate PG Esports. Il padiglione Esportshow ospiterà, oltre ai più importanti team in circolazione, anche l’area Indie Dungeon, in collaborazione con IIDEA, che darà spazio all’industria del gaming italiana ospitando numerosi studi di sviluppo emergenti in un’area dedicata. Lo spazio dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay avrà due padiglioni dedicati. In particolare, Electric Town sarà il punto di riferimento per gli amanti di comics, manga e giochi da tavolo, anche grazie al supporto di eBay, Main Digital Partner della manifestazione, che ospiterà sul palco tornei di carte, panel e incontri. Il padiglione Studios, infine, porterà il pubblico a diretto contatto con i principali gruppi e relative community dedicati a serie di enorme successo come Star Wars, Assassin’s Creed, Avengers, Star Trek, Resident Evil e altre.