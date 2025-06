Milan Futuro: dalla Serie D al ripescaggio in C?

Il Milan Futuro, retrocesso dopo i playout con la Spal, ripartirà dalla Serie D. In caso di promozione, tornerà in Serie C, mentre se retrocede ulteriormente non potrà iscriversi all’Eccellenza e potrà partecipare nuovamente alla D solo se ci sarà una “vacanza di organico.” Resta comunque possibile un ripescaggio della Seconda Squadra in Serie C seguendo specifiche procedure.

Per quanto riguarda le regole di gioco, ogni partita deve includere almeno un calciatore nato nel 2005, uno nel 2006 e uno nel 2007. Inoltre, il massimo di calciatori nati prima del 1 gennaio 2003 in distinta è quattro. È possibile registrare fino a sette giocatori tesserati da meno di sette stagioni in una squadra affiliata alla FIGC. Nessuno di questi calciatori deve far parte della lista dei 25 della Serie A o aver collezionato più di 50 presenze nella massima serie.

Relativamente a playoff e playout, i calciatori che hanno alternato tra prima e seconda squadra possono partecipare solo se hanno raggiunto almeno 25 presenze nella regular season di Serie C (o 12 se ingaggiati a gennaio). Non ci sono limitazioni per i giocatori che non hanno mai giocato in Serie A durante la stagione.

Infine, è stata fornita una lista delle squadre partecipanti alla Serie C.

