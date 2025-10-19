16 C
Milan-Fiorentina: le incertezze di Allegri per l’attacco

Ruben Loftus-Cheek ha riportato un affaticamento muscolare durante l’ultimo allenamento, che verrà valutato nelle ore precedenti alla sfida tra Milan e Fiorentina. La sua presenza in campo è a rischio, e se non dovesse recuperare, Max Allegri ha già predisposto delle soluzioni alternative. Saelemaekers potrebbe essere schierato dietro a Leao, una posizione che già occupò nella partita contro Lecce.

La settimana è stata segnata da diversi infortuni, tra cui quello di Estupinan e il problema al flessore di Saelemaekers, oltre al colpo subito da Nkunku. In particolare, le lesioni di Rabiot e Pulisic hanno aggravato la situazione. In caso di assenza di Loftus-Cheek, Allegri potrebbe optare per un attacco più offensivo, con Saelemaekers a destra e Gimenez titolare.

Tuttavia, il mister è solito avere sempre un attaccante in panchina per avere opzioni di cambi in corso d’opera. Gimenez, appena rientrato dal Messico, potrebbe non essere al massimo della forma per un impiego dall’inizio. Pertanto, Allegri si riserva di decidere in base all’esito del test di Loftus-Cheek, consapevole che una vittoria contro la Fiorentina potrebbe portare il Milan in testa alla classifica.

