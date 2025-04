Milan-Fiorentina 2-2: la gara

Emozioni a San Siro con il pareggio 2-2 tra Milan e Fiorentina. I rossoneri, sotto di due gol, si riprendono, ma il punto serve a poco per entrambe. La Fiorentina di Conceicao sale a 48 punti, mentre il Milan di Palladino raggiunge temporaneamente i 52, agganciando Roma e Lazio, ma sprecando un’importante opportunità per il sorpasso. La Viola, pur creando molto e segnando due reti, vede annullati i gol di Ranieri e Dodo, mentre il Milan, nonostante le occasioni, fallisce diverse possibilità che avrebbero potuto cambiare l’esito della partita.

Il Milan schiera Musah, Pulisic e Leao dietro Abraham, con Reijnders in difesa e Tomori e Thiaw centrali. La Fiorentina risponde con Gudmundsson e Kean in attacco e una difesa con Pongracic, Mari e Ranieri. Dopo un inizio fulmineo, la Fiorentina va in vantaggio al 7′ grazie a un autogol di Thiaw e raddoppia al 10′ con Kean. Reagisce il Milan, che al 23′ riapre la gara con Pulisic. Nella ripresa il Milan cambia, ma la Fiorentina continua a farsi pericolosa. Il pareggio arriva al 64′ con Jovic, mentre le occasioni continuano a susseguirsi da entrambe le parti.

Al 90′, Dodo pare segna il gol della vittoria, ma viene annullato per fuorigioco dopo un controllo al VAR. Il nervosismo aumenta e il tecnico Palladino viene espulso durante il recupero. La sfida termina quindi in pareggio, lasciando entrambe le squadre con un grande rammarico.