Cremonese: differenziato per Dessers, Tsadjout parzialmente in gruppo



Dopo il KO contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Cremonese di mister Ballardini è tornata a lavorare al centro sportivo Giovanni Arvedi in vista dei prossimi impegni di campionato. All’orizzonte c’è la sfida contro il Bologna di Thiago Motta, in calendario sabato alle ore 15:00. Dopo l’annuncio di Ballardini in conferenza stampa qualche giorno fa,

Tsadjout è tornato a lavorare con i compagni anche se ancora in modo parziale. Attività differenziata per Dessers.



Le condizioni della Roma in vista della semifinale di ritorno



La Roma al lavoro per l’Europa League, con un occhio ovviamente anche al campionato. Contro i tedeschi ci sarà sicuramente Paulo Dybala, rimasto a riposo contro i felsinei ma pronto per esserci giovedì.

Ormai recuperato anche Wijnaldum: il centrocampista olandese ieri ha giocato 54 minuti contro il Bologna per riprendere il ritmo e cercare di avvicinarsi a un buono stato di forma. Ci sarà con il Bayer, il tecnico dovrà decidere se dal primo minuto o a gara in corsa vista la condizione di Bove.

Il grande punto interrogativo in casa Roma riguarda le condizioni di Smalling. Il difensore sta smaltendo la lesione al flessore della coscia sinistra che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Il centrale inglese ha ricominciato già da qualche giorno ad allenarsi in campo correndo e sostenendo diversi esercizi atletici che fanno presagire una sua convocazione per la sfida, anche se con un minuto limitato.

Mou spera di averlo a disposizione e di poterlo impiegare a partita in corso per dare maggiore consistenza al reparto arretrato. Non ci sarò sicuramente, invece, Celik a causa del fastidio all’adduttore sinistro avvertito col Bologna.



Milan, l’infermeria si svuota



L’infermeria si svuota, come già anticipato ai microfoni di Sky Sport ed in conferenza stampa dallo stesso Stefano Pioli. Rafael Leao ha iniziato l’allenamento con il resto del gruppo squadra ed è da considerarsi totalmente recuperato per il match di Champions League in programma domani sera.



Discorso analogo anche per Krunic, Florenzi e Messias. Quest’ultimo, solamente alla fine della sessione di allenamento, si è staccato dal resto dei compagni per svolgere una breve sessione di allenamento atletico.



Castrovilli è finalmente tornato?



Dopo il timbro nella manita alla Samp c’era il dubbio, adesso c’è la certezza: dopo il rodaggio post-infortunio Gaetano Castrovilli è tornato ed è determinato a riprendersi la Fiorentina nel finale di stagione con i viola in campo su tre fronti. E lo spazio per il centrocampista pugliese promette di essere, anche in virtù delle rotazioni di Italiano, soprattutto in campionato: con l’Udinese un altro gol e anche un assist, un +4 di bonus e una valutazione complessiva di 11.5 che ha fatto felici i suoi fantallenatori.