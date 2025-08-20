29.2 C
Da StraNotizie
Milan e Origi: risoluzione del contratto in arrivo

Divock Origi, attaccante belga di 30 anni, è vicino alla risoluzione del contratto con il Milan. Approdato in Italia a parametro zero dopo l’esperienza al Liverpool, Origi aveva firmato un accordo quadriennale del valore di quattro milioni di euro a stagione. Tuttavia, la sua prima annata con i rossoneri è stata deludente, con sole 10 presenze da titolare e 2 gol all’attivo.

Dopo una stagione sfortunata, il giocatore è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest in Premier League, dove le prestazioni non sono migliorate. Al rientro al Milan, non si è presentato alla convocazione della squadra, inizialmente guidata da Daniele Bonera, esonerato poi e sostituito da Massimo Oddo. Durante questo periodo, Origi è rimasto a libro paga senza mai recarsi a Milanello, restando in Italia per motivi fiscali grazie ai benefici del Decreto Crescita.

La situazione si è rivelata surreale sia per il club che per il giocatore. Ora, entrambe le parti hanno deciso di separarsi, e il Milan prevede di liquidare a Origi meno della metà dello stipendio rimanente.

