Milan e Napoli: colpi di mercato attesi in Serie A

Il mercato dei trasferimenti nel calcio sta entrando nel vivo, con diverse squadre italiane attive su molteplici fronti.

L’Inter riceve un’interessante offerta dal Newcastle per Davide Frattesi, proposta come prestito con obbligo di riscatto, ma le condizioni non soddisfano i nerazzurri, che chiedono 40 milioni per il centrocampista. La Fiorentina attende Nicolussi Caviglia in città, dopo un incontro positivo con il Venezia, puntando a un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 7 milioni di euro.

Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale con il Manchester United per Hojlund, operazione che prevede un prestito con obbligo di riscatto per 45 milioni. La Juventus, che sta cercando di finalizzare l’arrivo di Kolo Muani, tiene d’occhio anche Jackson del Chelsea come potenziale alternativa.

Jamie Vardy è vicino a un trasferimento alla Cremonese, mentre Savona sta partendo per il Nottingham Forest dopo aver lasciato la Juventus. Infine, il Milan ha completato il trasferimento di Nkunku dal Chelsea, con visite mediche già effettuate e contratto che sarà firmato a breve.

Il Pisa è in trattativa per Raul Albiol, esperto difensore spagnolo, e l’Atalanta sta preparando un’offerta per Comuzzo della Fiorentina. Le squadre continuano a rimanere attive con trattative e colpi di mercato in vista della chiusura della sessione estiva.