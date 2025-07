Milan e Liverpool in campo: attesa per il grande match asiatico

Il Milan continua la sua tournée di preparazione per la nuova stagione con una serie di impegni internazionali. Dopo aver subito una sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal a Singapore, la squadra rossonera ha ora l’opportunità di risollevarsi affrontando il Liverpool, attuale campione d’Inghilterra.

La sfida si svolgerà al Kai Tak Sports Park di Hong Kong, con inizio fissato per le 13:30 ora italiana. Per questo incontro, il Milan indosserà la sua nuova terza maglia, presentando così un aspetto rinnovato ai propri tifosi. Massimiliano Allegri, alla guida della squadra, punta a ottenere un risultato positivo per migliorare l’umore e la forma fisica della squadra prima dell’inizio del campionato.