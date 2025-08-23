Milan e Juventus: Saelemaekers al centro del mercato sportivo

La Juventus continua a fare pressioni per ingaggiare l’esterno belga Alexis Saelemaekers, che però non ha escluso un prolungamento del contratto con il Milan. Le trattative tra le due squadre si stanno intensificando, anche se non si concentrano su Dusan Vlahovic.
Il Milan è ancora interessato all’attaccante serbo, ma con l’arrivo di Boniface, la necessità di acquisire Vlahovic è diminuita. L’ipotesi di uno scambio tra le squadre sembra perdere forza. Tuttavia, Saelemaekers rimane un obiettivo ambito dalla Juventus, il che pone il giocatore al centro delle strategie di mercato bianconere.