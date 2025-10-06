Milan e Juventus: le classifiche di Serie A per spettatori

Il Milan si posiziona in cima alla classifica per spettatori, secondo il rapporto di Calcio e Finanza, ma non guida la graduatoria relativa al riempimento degli stadi, dove la Juventus è al primo posto. Dopo sei turni di campionato, si nota un aumento del 5% rispetto alla stagione precedente.

Le squadre milanesi dominano la classifica degli spettatori. Il Milan ha attratto quasi 73.000 tifosi di media nelle prime tre partite casalinghe, per un totale di 218.358 presenze. L’Inter segue al secondo posto con oltre 71.000 spettatori nelle prime quattro gare casalinghe. La Roma completa il podio con oltre 60.000 tifosi di media. In fondo alla classifica si trovano le neopromosse Cremonese e Pisa, ciascuna con circa 12.000 spettatori di media. È importante notare che questa classifica si basa sui posti venduti per ogni partita, e non sulle presenze effettive.

Per quanto riguarda il tasso di riempimento, la Juventus primeggia con un impressionante 99,46% di posti occupati all’Allianz Stadium, dove si registra una media di 41.284 spettatori. Seguono il Luigi Ferraris di Genova e l’Unipol Domus di Cagliari. La media di riempimento complessiva della Serie A si attesta vicino all’88%, mentre il Sassuolo, la Lazio e il Torino chiudono la graduatoria con tassi di riempimento rispettivamente di 70,16%, 69,05% e 68,12%.