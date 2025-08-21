Milan e Cremonese: storia di Giuseppe Favalli tra le due squadre

Sabato alle 20:45 si affronteranno il Milan e la Cremonese, due squadre che hanno avuto un ruolo importante nella carriera di Giuseppe Favalli. La partita si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza e segna l’inizio della Serie A.

Giuseppe Favalli ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile della Cremonese, debuttando tra i professionisti nella stagione 1988/1989 contro la Sambenedettese. Nella stagione successiva, gioca la sua prima partita in Serie A contro l’Inter. Dopo quattro anni e 102 presenze con i grigiorossi, passa alla Lazio nel 1992, dove diventa un giocatore centrale per la squadra, collezionando vari trofei, tra cui tre Coppe Italia, la Coppa delle Coppe e uno Scudetto. Favalli è il secondo giocatore con più presenze nella storia della Lazio, con 401 partite, preceduto solo da Stefan Radu.

Dopo 12 stagioni con la Lazio, Favalli si trasferisce all’Inter nel 2004, dove ritrova Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra. Con i nerazzurri, vince due Coppe Italia e lo Scudetto del 2005/2006, assegnato all’Inter a causa della vicenda Calciopoli. Nel 2006, Favalli si unisce al Milan a parametro zero, spesso giocando come difensore centrale. Segna il suo primo gol con i rossoneri nell’aprile 2007, e lo stesso anno conquista la Champions League, entrando nella finale contro il Liverpool. Vince anche la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club prima di ritirarsi nel 2010.