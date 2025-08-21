27 C
Roma
giovedì – 21 Agosto 2025
Sport

Milan e Cremonese: storia di Giuseppe Favalli tra le due squadre

Da StraNotizie
Milan e Cremonese: storia di Giuseppe Favalli tra le due squadre

Sabato alle 20:45 si affronteranno il Milan e la Cremonese, due squadre che hanno avuto un ruolo importante nella carriera di Giuseppe Favalli. La partita si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza e segna l’inizio della Serie A.

Giuseppe Favalli ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile della Cremonese, debuttando tra i professionisti nella stagione 1988/1989 contro la Sambenedettese. Nella stagione successiva, gioca la sua prima partita in Serie A contro l’Inter. Dopo quattro anni e 102 presenze con i grigiorossi, passa alla Lazio nel 1992, dove diventa un giocatore centrale per la squadra, collezionando vari trofei, tra cui tre Coppe Italia, la Coppa delle Coppe e uno Scudetto. Favalli è il secondo giocatore con più presenze nella storia della Lazio, con 401 partite, preceduto solo da Stefan Radu.

Dopo 12 stagioni con la Lazio, Favalli si trasferisce all’Inter nel 2004, dove ritrova Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra. Con i nerazzurri, vince due Coppe Italia e lo Scudetto del 2005/2006, assegnato all’Inter a causa della vicenda Calciopoli. Nel 2006, Favalli si unisce al Milan a parametro zero, spesso giocando come difensore centrale. Segna il suo primo gol con i rossoneri nell’aprile 2007, e lo stesso anno conquista la Champions League, entrando nella finale contro il Liverpool. Vince anche la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club prima di ritirarsi nel 2010.

Articolo precedente
Cucina cilentana e salute: il legame da Castelnuovo Cilento
Articolo successivo
Meloni e il timore della stampa: il vero volto della politica italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.