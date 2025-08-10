Milan e Chelsea: amichevole accesa a Stamford Bridge

Il Chelsea e il Milan si sono affrontati in un’amichevole prestigiosa a Stamford Bridge, con entrambe le squadre pronte a preparararsi per la nuova stagione. L’incontro ha visto il Chelsea imporsi con un netto 2-0, approfittando di un autogol e di un colpo di testa vincente.

La partita è iniziata con un gol inaspettato per il Chelsea: al 5′, Coubis ha deviato nella propria porta un cross su punizione di Reece James, portando i Blues in vantaggio. Il Milan ha faticato a reagire, nonostante alcune buone accelerazioni di Rafael Leão e Saelemaekers, che hanno cercato di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Chelsea ha continuato a dominare il gioco e, al 7′, João Pedro ha raddoppiato con un colpo di testa su assist di Pedro Neto, sfruttando un’errata lettura della difesa milanista. Il Diavolo ha avuto un’opportunità chiara al 40′, quando Leão ha segnato di testa, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Durante la prima frazione, il Milan ha tentato di organizzarsi, ma la squadra di Maresca ha mantenuto il controllo, mostrando un buon possesso di palla. Al 19′, un fallo da ultimo uomo ha portato all’espulsione di Coubis, complicando ulteriormente i piani milanisti.

La ripresa ha visto il Milan cercare di guadagnare terreno, con tentativi che si sono rivelati poco incisivi. La gara si è conclusa senza cambiamenti nel punteggio, segnando una prova convincente dei londinesi e una necessità di miglioramento per il club rossonero.