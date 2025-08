Milan e Bruges: nuovi talenti per il futuro rossonero

Il Milan, storicamente attento ai giovani talenti, torna a guardare al Bruges per arricchire la propria rosa. Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, i rossoneri sarebbero ora in trattativa per acquisire Ardon Jashari, un altro promettente calciatore del club belga.

Il Bruges continua a essere un serbatoio di talenti, come dimostrano anche i recenti trasferimenti di Noa Lang al Napoli e delle prestazioni brillanti di altri giovani come Nusa, che ha catturato l’attenzione durante la partita Norvegia-Italia, e Openda. Inoltre, Johan Bakayoko rappresenta un ulteriore esempio di promessa calcistica emersa da questo club.

Il Milan, sempre attento alle opportunità di mercato, punta quindi a sfruttare i rapporti già stabiliti con il Bruges per rinforzare la propria squadra, mirando a nuovi successi in campo nazionale e internazionale.