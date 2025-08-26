Milan e Boniface: affare sfuma per gli infortuni del giocatore

La trattativa di mercato tra il Milan e Victor Boniface è sfumata recentemente, dopo che l’accordo sembrava quasi concluso. I rossoneri avevano sottoposto il giocatore a ulteriori esami medici prima di decidere di rinunciare all’operazione, nonostante l’intesa di massima già raggiunta con il Bayer Leverkusen per il trasferimento dell’attaccante. Boniface, un calciatore nigeriano del 2000, ha avuto in passato diversi infortuni, tra cui due rotture al legamento crociato del ginocchio destro, fattori che hanno sollevato dubbi tra i dirigenti del Milan.

Il giocatore ha spiegato il motivo per cui la trattativa è saltata, raccontando la sua esperienza al rientro in Germania dopo i test a Milano. Ha dichiarato che il trasferimento non si è concretizzato a causa dei suoi infortuni passati, specificando che il problema al ginocchio destro persiste da tempo. Durante una diretta sui social, come riportato dal quotidiano nigeriano Punch Sports Extra, ha condiviso le difficoltà affrontate nel corso della sua carriera.

Boniface ha rivelato di aver quasi rinunciato a giocare, sottolineando come fosse costretto a lavorare duramente per tornare in campo mentre gli altri compagni giocavano. Ha anche raccontato del dolore che ha dovuto affrontare dopo il secondo infortunio al legamento crociato anteriore e della perdita di sua madre, un periodo particolarmente difficile della sua vita.