Milan domina a Lecce: vittoria convincente nella Serie A

Da StraNotizie
Dopo la sconfitta all’esordio contro la Cremonese, il Milan ha conquistato tre punti importanti nella partita contro il Lecce, terminata 0-2. L’incontro ha vissuto momenti intensi, con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic, e due reti annullate per fuorigioco a Gabbia e Gimenez.

Il Milan ha dimostrato di essere concreto e attento. Durante il primo tempo, il gioco è stato piuttosto deludente, con poche occasioni e una forte presenza difensiva di entrambe le squadre. Solo negli ultimi dieci minuti ci sono stati alcuni tentativi, ma senza risultati. Nel secondo tempo, il Milan è entrato in campo con un atteggiamento diverso, dimostrando maggiore aggressività e velocità.

Il primo gol è arrivato da una punizione ben battuta da Modric, che ha trovato Loftus-Cheek in area. Il giocatore ha trasformato l’occasione con un colpo di testa preciso. Poco dopo, il Milan ha raddoppiato grazie a un rinvio di Maignan, che ha assistito Pulisic per il secondo gol.

Nonostante i due gol annullati, il Milan ha continuato a mantenere il controllo del match, mostrando una solidità difensiva che ha soddisfatto l’allenatore Allegri. Il Lecce, invece, ha faticato nel trovare il ritmo e le giocate per mettere in difficoltà i rossoneri. La prestazione della squadra di Milano è stata determinante per far sperare i tifosi in un pubblico più positivo, anche in vista della chiusura del mercato.

