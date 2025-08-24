Milan-Cremonese, Allegri incerottato alla prima di Serie A

Il pubblico di San Siro ha accolto Massimiliano Allegri con grande entusiasmo, alimentando le aspettative per la sua prima partita con il Milan dopo undici anni. Tuttavia, l’allenatore ha visto il suo team soccombere per 1-2 contro la Cremonese, che, fino a quel momento, non aveva mai vinto a San Siro né contro il Milan.

Allegri ha sottolineato l’importanza della “percezione”, in particolare del pericolo. Ha avvertito che un’errata gestione di questa percezione potrebbe portare a una squadra in grado di vincere, ma anche di perdere contro chiunque, compromettendo la solidità fondamentale. Nonostante una prestazione che ha mostrato schemi interessanti già visti nel precampionato, i rossoneri hanno dimostrato una certa distrazione e imprecisione nei momenti cruciali.

Il Milan ha creato diverse occasioni da rete con giocatori come Giménez, Modric, Pulisic e Loftus-Cheek, evidenziando l’abilità di attacco da varie zone del campo. Pulisic ha mostrato buone doti nel gestire gli spazi, mentre Loftus-Cheek è stato propositivo in fase offensiva.

Tuttavia, gli errori tecnici hanno favorito la Cremonese. Le principali occasioni avversarie sono scaturite da sbagli dei milanisti, come un appoggio errato di Pavlovic che ha permesso un tiro a Bonazzoli, andare in vantaggio su una palla messa in area da Zerbin. Nel finale del primo tempo, un colpo di testa di Baschirotto ha portato al pareggio.

Il Milan ha poi intensificato l’azione, ma ha continuato a concedere distrazioni. Dopo una buona fase offensiva, un errore di Giménez e la poca attenzione di Saelemaekers hanno permesso a Bonazzoli di segnare un gol straordinario. Allegri ha ribadito l’importanza di evitare di subire due gol a partita, evidenziando le problematiche difensive da correggere.