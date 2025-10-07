16.3 C
Milan-Como a Perth: un incontro storico in Australia

Da StraNotizie
La UEFA ha ufficialmente autorizzato la partita tra Milan e Como a Perth, in Australia, fissata per il 7 o 8 febbraio 2026. Questa decisione segna un evento unico e senza precedenti. Il presidente Ceferin ha descritto l’approvazione come eccezionale, ribadendo che non deve creare un precedente per il futuro. La deroga è stata concessa a causa dell’impossibilità di utilizzare il San Siro, attualmente sotto lavori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Ora resta da ottenere l’approvazione definitiva dalla FIFA e dalla Federazione australiana per completare il processo autorizzativo. La particolare situazione del Milan ha portato la UEFA a concedere un’autorizzazione straordinaria. Gravina ha sottolineato la necessità di criteri rigorosi e trasparenti per eventuali richieste future, che dovranno essere valutate solo in circostanze eccezionali e con il consenso delle leghe, dei club coinvolti e delle tifoserie.

L’obiettivo non è quello di internazionalizzare i tornei nazionali, né di complicare ulteriormente i già congestionati calendari, ma di gestire situazioni eccezionali come l’indisponibilità dello stadio milanese.

La scelta di Perth non è casuale. Il primo incontro allo Optus Stadium si è svolto con una amichevole tra Milan e Roma, che ha attratto 56.000 spettatori, stabilendo un record per le partite tra squadre italiane in Australia. Durante l’estate, il Milan ha fatto ritorno a Perth vincendo 9-0 contro il Perth Glory e coinvolgendosi in attività sociali locali. Il club ha anche un fan club con 200 iscritti nella città e tifosi a Melbourne, Sydney e Adelaide, consolidando così il legame con questa comunità.

