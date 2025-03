Milan-Como 2-1, gol di Pulisic e rimonta rossonera con Pulisic e Reijnders

Il Milan ha battuto il Como 2-1 in rimonta nella 29esima giornata di Serie A, giocata il 15 marzo. Grazie ai gol di Pulisic e Reijnders, i rossoneri conquistano il successo che li porta a 47 punti, avvicinandosi così a una posizione europea in classifica. Il Como, invece, rimane fermo a 29 punti, perdendo l’opportunità di distanziarsi dalla zona retrocessione.

La partita inizia con il Milan aggressivo, che crea subito una grande occasione al 4′ con Musah, il quale, però, fallisce il gol a porta vuota. Il Como, dopo un inizio difficile, inizia a farsi pericoloso. Al 33′, Paz, dopo un’uscita provvidenziale di Maignan, riesce a servire Da Cunha, che segna con una conclusione precisa dal limite dell’area, portando il Como in vantaggio sullo 0-1. Prima dell’intervallo, il Milan rischia di subire un secondo gol, ma Maignan salva su Kempf.

Nella ripresa, il Como sembra ripartire forte, ma un gol di Da Cunha viene annullato per fuorigioco. Il Milan reagisce e pareggia al 53′ con Pulisic, grazie a un assist di Reijnders. Gli uomini di Pioli continuano a premere, e Reijnders colpisce la traversa al 69′. Al 75′, però, Reijnders finalmente segna, portando il Milan sul 2-1 con un assist di Abraham. Negli ultimi minuti, il Como chiude in dieci uomini per l’espulsione di Alli e anche il tecnico Fabregas viene allontanato. Il Milan porta a casa i tre punti e continua la sua corsa verso l’Europa.