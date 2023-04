Milan, come stanno Messias e Kalulu

C’è grande entusiasmo in casa Milan dopo il netto successo ottenuto contro il Napoli. Adesso i rossoneri guardano al prossimo impegno in programma venerdì sera contro l’Empoli.

Giungono notizie positive anche sul fronte degli infortuni: Brahim Diaz sta bene dopo i problemi accusati proprio contro il Napoli e dovrebbe giocare titolare contro la squadra di Zanetti.

Più cautela per Messias e Kalulu che comunque potrebbero recuperare per la sfida Champions in programma mercoledì prossimo contro il Napoli.

L’attaccante brasiliano si è fermato all’andata contro il Tottenham e dopo la fase di riatletizzazione è gradualmente tornato in gruppo: potrebbe farcela già con l’Empoli per la panchina e magari mettere minuti nelle gambe in funzione del match casalingo di Champions contro il Napoli. Appuntamento che è l’obiettivo di Kalulu, che a breve sosterrà i nuovi esami per capire a che punto è la lesione al soleo rimediata con l’Under 21 francese: il difensore spera nel rientro, ma solo gli accertamenti, a una settimana dalla prima diagnosi, e a sei giorni dalla Champions potranno dargli eventualmente via libera.

Fantacalcio.it per Adnkronos