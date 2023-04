Milan, come sta Giroud? Gli aggiornamenti

Come sta Olivier Giroud? L’attaccante del Milan ha saltato l’ultima partita contro il Lecce per un fastidio al tendine d’achille che si è riacutizzato nel match Champions contro il Napoli.

Problema che pare il calciatore francese ha già smaltito: Giroud sta bene e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per la gara contro la Roma non ci saranno particolari problemi: il francese è prossimo al totale recupero dopo gli ultimi problemi fisici e sarà regolarmente a disposizione per il match contro la squadra di Mourinho.

Giocherà titolare contro la Roma? Questo sarà l’unico dubbio che accompagnerà i fantallenatori nella marcia di avvicinamento alla sfida. Il ballottaggio con Origi è vivo ed è reale, ma la sensazione è che Giroud sia comunque avanti nelle scelte dell’allenatore.



Fantacalcio.it per Adnkronos