Doppietta di Castillejo

– In attesa di ufficializzare l’arrivo di Sandro Tonali, il Milan oggi ha sconfitto in amichevole il Vicenza di Mimmo Di Carlo, neo promosso in Serie B, per 5-1. Si è trattato del terzo test pre-campionato dei rossoneri, una prova importante soprattutto in vista del preliminare di Europa League del 17 settembre.

L’allenatore Stefano Pioli ha proseguito con gli esperimenti in attesa di tornare a schierare anche Zlatan Ibrahimovic. Protagonista della giornata nell’amichevole di Milanello è stato Samu Castillejo, autore di una doppietta: all’11’ con una conclusione vincente su assist di Hakan Calhanoglu, e al 29′ su assist da sinistra di Theo Hernadez. Poco prima, al 23′, ha segnato anche il giovane Lorenzo Colombo con una splendida girata da centro area. Nel secondo tempo sono arrivate le consuete numerose sostituzioni nel Milan, e il Vicenza ne ha approfittato subito con il gol di Guarte al 54′. Nel finale il club rossonero ha arrotondato il punteggio con il quarto gol firmato dal neo acquisto Brahim Diaz al 74′, su assist di Paquetà. La cinquina è arrivata al 90′ grazie porta al terzino classe 2002 Stanga, di testa su calcio d’angolo.