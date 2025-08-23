Milan cerca attaccanti: Victor Boniface e altre opzioni

Il Milan sta ancora cercando di completare la sua rosa di attaccanti. L’arrivo di Victor Boniface è confermato, ma le sue visite mediche potrebbero richiedere più tempo del previsto a causa di infortuni passati che sollevano qualche dubbio. Pertanto, il club ha la necessità di aggiungere un altro attaccante.

Riguardo ai potenziali acquisti, i nomi chiave rimangono sempre gli stessi. Rasmus Hojlund sembra indirizzato verso il Napoli, mentre la trattativa per Dusan Vlahovic si complica a causa dell’alto ingaggio che il giocatore attualmente percepisce alla Juventus. Inoltre, i contatti per il talento Arokodare del Genk sono diminuiti recentemente.

Si sta valutando anche la possibilità di ingaggiare Conrad Harder dello Sporting Lisbona. Tuttavia, il calciatore è molto vicino a firmare un contratto con il Rennes, che ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, potrebbe provare a intervenire con un’offerta per cercare di strappare il giocatore ai francesi, ma la situazione è complessa e il tempo stringe.