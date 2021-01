Il Milan capolista perde a San Siro contro la Juventus per 3-1. Determinante la doppietta di Federico Chiesa e la rete di McKennie nel regalare i tre punti alla squadra di Andrea Pirlo. Non è bastato alla squadra di Pioli il bel gol di Calabria per il momentaneo pari al termine del primo tempo. Il Milan in campionato non perdeva da 27 partite. L’ultima sconfitta era quella dell’8 marzo 2020: 1-2 con il Genoa. Nonostante la sconfitta comunque i rossoneri restano in vetta alla classifica di Serie A con 37 punti a +1 sull’Inter, mentre la Juventus sale a 30 punti da sola al quarto posto e con la gara con il Napoli da recuperare.

