Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo la vittoria nella Supercoppa contro l’Inter a Riyadh, il Milan di Sergio Conceicao si prepara al suo primo test in Serie A. Oggi, sabato 11 gennaio, i rossoneri sfideranno il Cagliari a San Siro. La squadra di Nicola arriva da una trasferta in Lombardia, avendo recentemente vinto contro il Monza.

Per questa partita, Conceicao potrà schierare giocatori chiave tornati in forma, tra cui Leao, fondamentale nella vittoria in Supercoppa. Anche Tomori, che ha dato il suo contributo in Arabia, sarà titolare. Dall’altra parte, Nicola farà affidamento su Zortea, Viola e Felici, che supporteranno l’attaccante Piccoli. Le probabili formazioni per l’incontro, fissato per le 20.45, vedono il Milan in un 4-2-3-1 con Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; e Morata. Il Cagliari, invece, schiererà Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; e Piccoli.

La partita tra Milan e Cagliari sarà la prima del girone di ritorno e sarà trasmessa su Dazn e su Sky, dove sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.