Milan-Cagliari 1-1, al vantaggio di Morata risponde Zortea

Dopo un buon inizio di Conceicao con la vittoria in Supercoppa, il Milan non riesce a confermarsi in Serie A, pareggiando 1-1 contro il Cagliari a San Siro. La squadra rossonera, dopo il gol di Morata al 51′, viene raggiunta da Zortea al 55′. Il Milan raggiunge il Bologna in settima posizione con 28 punti, mentre il Cagliari rimane al 18° posto con 18 punti.

La partita inizia con un minuto di silenzio in memoria di Cudicini. Il Milan parte forte, con Leao che serve Musah, il quale prova a trovare Reijnders, ma il passaggio è impreciso. Il Cagliari reagisce con un tiro di Viola che termina alto. Leao tenta dalla distanza, ma il portiere Caprile è attento. Dopo alcune occasioni non concretizzate, Felici si distingue con una conclusione parata in corner da Maignan. Nella ripresa, il Milan continua a cercare il gol e Morata si fa vedere con un tiro che viene deviate da Palomino. Al 52′, Morata porta i suoi in vantaggio, raccogliendo un assist di Pulisic dopo un colpo di testa su un calcio d’angolo.

Tuttavia, il vantaggio dura poco: Zortea pareggia al 55′ approfittando di un errore di Maignan. Nelle azioni seguenti, il Milan spinge per ritornare in vantaggio, e Leao cerca di servire Pulisic, ma il tiro dello statunitense viene parato. Conceicao fa dei cambi introducendo Jimenez e Abraham, ma il Milan non riesce a concretizzare le proprie opportunità. Al 35′, Abraham ha una grande chance, ma il suo tiro viene neutralizzato da Caprile. Il Cagliari cerca di mantenere il pareggio e negli ultimi minuti della partita, è il Milan a rischiare di nuovo, con un’ottima punizione di Hernandez che il portiere riesce a respingere.

Nei minuti finali, l’ultimo brivido arriva al 51′ con una punizione di Hernandez, ma il pareggio rimane tale. La partita termina con un pareggio che lascia entrambe le squadre con sentirsi insoddisfatte. Il Milan, dopo l’esordio promettente, non riesce a ottenere il risultato desiderato in campionato, mentre il Cagliari riesce a conquistare un punto prezioso.