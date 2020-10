MILANO – Nuovo caso di positività al coronavirus in casa Milan che questa volta non coinvolge il gruppo squadra. Daniele Bonera, ex difensore centrale e ora parte dello staff tecnico dell’allenatore rossonero, Stefano Pioli, non ha infatti superato l’ultimo tampone, lo annuncia con una nota il club rossonero. “Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19. Bonera oggi è a casa in buone condizioni”, si legge nel comunicato.





Problemi in difesa

Negativi, invece, i tamponi della squadra: “Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi – ha concluso la nota del club – ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”. Prosegue, invece, la quarantena di Duarte che non ha ancora entrambi i tamponi negativi. In vista del derby di sabato sera, il Milan, dopo la guarigione di Ibrahimovic, deve fare i conti con le indisponibilità nel reparto difensivo dove oltre all’ex Flamengo è risultato positivo al covid, dopo il ritiro con la nazionale under21, anche Matteo Gabbia.











