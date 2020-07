Un 2-1 che va stretto al Milan

– Questo nuovo Milan post lockdown viaggia così bene da chiedersi se valga davvero la pena dare il benservito a Stefano Pioli. Il Diavolo spazza via un Bologna che non trova il secondo acuto meneghino dopo aver già sbancato la Scala del calcio contro l’Inter: merito di una eccellente prestazione rossonera, impossibile da ridurre alle diverse motivazioni tra le due squadre. Oltre allo strapotere fisico, il Milan si dimostra capace di far saltare tutti i meccanismi felsinei, chiudendo sul 5-1 soltanto per qualche difetto di mira all’inizio e alla fine di un match stradominato. Neanche l’occasionale 2-1 degli ospiti ha messo granelli di sabbia nell’ingranaggio rossonero, che pare finalmente compiuto dopo mesi di affanni. Milan momentaneamente a +3 sul Napoli e a -1 dalla Roma, in attesa delle sfide di domani. Quel che stride è la reazione di Zlatan Ibrahimovic al cambio, arrivato poco dopo l’ora di gioco: una mossa di Pioli per farlo respirare in vista delle prossime uscite, tutt’altro che gradita dal fuoriclasse svedese.

C’è talmente tanto Milan nei primi 35 minuti di gara che si fa fatica a notare qualcosa di positivo nel Bologna. I rossoneri oscurano gli avversari, li divorano nelle folate di pressing alto – e in questo è degno di nota il grande lavoro di Bennacer, sempre bravo ad accorciare in avanti, centrale di centrocampo perfetto per le idee di calcio di Pioli – e si rendono pericolosi praticamente ad ogni affondo, sfruttando un terzino come Theo Hernandez che offre sempre una linea di passaggio in profondità ai compagni di squadra. Il resto lo fa Ibrahimovic, sempre più a suo agio nei panni di regista offensivo, e il suo ideale partner Rebic, abilissimo nell’andare a riempire gli spazi lasciati vuoti dal gigante svedese. Il vantaggio lo firma Saelemaekers, al suo primo centro italiano: Rebic lavora pazientemente il pallone sulla sinistra, attende l’attimo giusto per l’arrivo di Hernandez e lo serve sulla corsa. L’ex Real mette in mezzo rasoterra, Ibrahimovic opta per il velo e alle spalle spunta il belga che trafigge Skorupski, già sollecitato nei primissimi minuti di gara da Rebic e il solito Hernandez. La costruzione del Bologna è sempre sporcata dalla pressione milanista, Calhanoglu prima spreca su invito di Rebic e poi punisce una sbavatura di Skorupski, impegnato da un retropassaggio velenoso di Orsolini, che si era speso con grande generosità in una chiusura profondissima sull’ennesima giocata profonda per Hernandez. Il portiere pasticcia nel rinvio, il turco raccoglie e spara in porta. Il tris non arriva per una minima imprecisione di Kessié al tiro – palo pieno su assist del solito Rebic – ed è invece il Bologna a rianimarsi: Soriano per Tomiyasu, reazione pigra della difesa rossonera e il giapponese ha gioco facile nel caricare il sinistro dal limite: per metterla sotto l’incrocio dei pali e trovare il primo gol in A, però, deve attingere a tutto il suo bagaglio tecnico.

All Love #SinišaMihajlovi? pic.twitter.com/bYFci3muYp — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) July 18, 2020

Mezz’ora di accademia

A cancellare ogni dubbio sull’epilogo del match ci pensa una ripartenza perfetta del Milan, che rientra con la faccia ancora più cattiva. Bennacer trova un corridoio centrale che ha le dimensioni di un’autostrada e lo percorre con sicurezza su assist di Calhanoglu, sgusciando alle spalle di Soriano e realizzando, anche grazie a una deviazione di Denswil, il primo centro in rossonero. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il migliore in campo, Rebic, che dopo aver servito in ogni salsa i suoi compagni ringrazia Ibrahimovic per l’imbucata, protegge il pallone da Tomiyasu e di sinistro trafigge Skorupski. Con poco più di mezz’ora da giocare, per i tecnici partono gli esperimenti: Mihajlovic inserisce i baby Corbo e Baldursson, Pioli richiama Calhanoglu, Saelemaekers e Ibrahimovic in una mossa chiaramente orientata alle sfide future. Lo svedese, nonostante tutto, non gradisce, e manifesta il suo disappunto al rientro in panchina. Ai fini dello svolgimento del match cambia poco, perché Hernandez continua a correre senza sosta e va vicino due volte al 5-1, lo stesso capita a Leao che vede il suo destro salvato sulla linea da Corbo. Nel finale c’è spazio anche per un reperto d’antiquariato come la cara vecchia punizione a due: Donnarumma anticipa con le mani Baldursson su un retropassaggio di Kjaer e poi si supera sulla conclusione di Santander nel piazzato. L’ultima parola la scrive Calabria, bravo nell’ispirare Leao in profondità e nell’andare a raccogliere il pallone di ritorno in area. Anche per lui, come per Saelemaekers, Tomiyasu e Bennacer, si tratta della prima firma stagionale. Pioli esce soddisfatto, senza nascondere il sorriso. Chissà se, come dice spesso, davvero non pensa mai al futuro.

MILAN-BOLOGNA 5-1 (2-1)

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (34′ st Biglia); Saelemaekers (16′ st Krunic), Calhanoglu (16′ st Bonaventura), Rebic (37′ st Colombo); Ibrahimovic (16′ st Leao). All.: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (14′ st Mbaye), Danilo (14′ st Corbo), Denswil, Dijks; Poli, Dominguez (14′ st Baldursson); Orsolini (28′ st Skov Olsen), Soriano (28′ st Svanberg), Sansone; Santander. All.: Mihajlovic

Arbitro: Massa

Reti: 10′ pt Saelemaekers, 24′ pt Calhanoglu, 44′ pt Tomiyasu, 4′ st Bennacer, 12′ st Rebic, 47′ st Calabria

Ammoniti: Kjaer, Saelemaekers, Dijks

Recupero: 3′ e 4′