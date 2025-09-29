16.7 C
Milan batte Napoli e sogna in grande al campionato

Da StraNotizie
San Siro riempie di entusiasmo i tifosi, mentre il Milan, guidato da Allegri, lancia un chiaro messaggio al campionato. Sconfiggere i campioni d’Italia, il Napoli, non è mai semplice, ma la vittoria per 2-1 mette in luce le ambizioni rossonere e solleva interrogativi tra i supporter: può il Milan essere considerato il vero avversario del Napoli? Anche se è presto per affermarlo, la performance dei rossoneri ha il sapore delle grandi occasioni.

Il Milan inizia con grande energia, segnando dopo soli tre minuti. Saelemaekers si fa trovare pronto sul secondo palo, approfittando di un cross basso di Pulisic, e sigla l’1-0 con un colpo da pochi passi. Il primo tempo continua a favorire i rossoneri, e al 31’ Pulisic raddoppia con un tiro preciso che sorprende il portiere Meret sul primo palo.

Nella ripresa, la partita cambia. Al 59’, Estupinan commette fallo su Di Lorenzo in area e l’arbitro fischia un rigore, mostrando anche un cartellino rosso che penalizza il Milan. De Bruyne, dal dischetto, non sbaglia e accorcia le distanze al 61’. Con un giocatore in più, il Napoli attacca, costringendo il Milan a una difesa intensa. Tuttavia, il portiere Maignan si erge a protagonista, con due interventi decisivi che impediscono al Napoli di pareggiare.

Nonostante le pressioni degli avversari fino al recupero, la difesa rossonera riesce a mantenere l’ordine e il carattere necessari. Per Conte, si tratta della prima sconfitta in campionato, mentre il Milan, con questa vittoria, si posiziona in cima alla classifica.

