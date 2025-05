Milan batte il Monza: festa al Meazza ma stagione deludente

Il Milan conclude la sua deludente stagione con una vittoria per 2-0 sul Monza al ‘Meazza’. I gol, segnati da Gabbia al 64′ e Joao Felix al 74′, non cambiano la realtà dei rossoneri, che terminano il campionato al settimo posto, rimanendo esclusi dalle competizioni europee per la prossima stagione. Il Monza, invece, chiude la stagione all’ultimo posto con soli 18 punti.

La partita inizia con un tentativo di Joao Felix, fermato dalla difesa avversaria, seguito da un tiro di Pavlovic su punizione, parato dal portiere del Monza, Pizzignacco. I brianzoli si fanno vedere al 11′ con un colpo di testa di Keita, ben respinto da Maignan. Al 44′, il Monza segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La curva rossonera protesta abbandonando lo stadio al 15′, secondo un clima di malcontento crescente.

Nella ripresa, il Milan cambia alcuni giocatori e si fa pericoloso. Al 19′ Gabbia segna di testa su calcio d’angolo, portando avanti i rossoneri. Un minuto dopo, Joao Felix raddoppia con una punizione, aiutato da un errore del portiere ospite. Nel finale, esordisce il portiere Mazza per il Monza e Florenzi rientra in campo dopo un lungo infortunio. La partita si chiude con un’ottima parata di Maignan su un colpo di testa di Akpa Akpro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com