Finisce 1-1 l’anticipo della 36esima giornata di Serie A tra Milan e Atalanta, risultato che fa sorridere la Juventus che vede una diretta rivale per la corsa scudetto guadagnare un solo punto. La squadra di Gasperini è ora a -5 dai bianconeri, in campo domenica contro la Sampdoria. Si decide tutto nel primo tempo, rossoneri in vantaggio su una punizione di Calhanoglu al 14’, al 34’ il pareggio di Zapata per la ‘Dea’. I bergamaschi in precedenza avevano fallito un rigore con Malinovsky, ipnotizzato da Donnarumma. In classifica i bergamaschi salgono a 75 punti, 2 in più dell’Inter e 3 più della Lazio, a quota 60 il Milan.

