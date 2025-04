Milan-Atalanta 0-1, Serie A, gol di Ederson. La classifica

Colpo Champions dell’Atalanta che batte 1-0 il Milan a San Siro nella 33esima giornata di Serie A, grazie a un gol di Ederson nella ripresa, assistito da Bellanova. Con questa vittoria, l’Atalanta di Gasperini mantiene il terzo posto in classifica con 64 punti, mentre il Milan di Conceicao rimane fermo a 51, perdendo un’occasione importante per riaprire la corsa all’Europa.

La partita si sviluppa con l’Atalanta che cerca di costruire gioco e il Milan concentrato nella fase difensiva, pronto a ripartire. Tuttavia, il primo tempo è povero di occasioni: Retegui e Jovic vengono poco coinvolti e la difesa avversaria riesce a contenere gli attacchi. Un tentativo di Ederson al 20′ finisce alto e l’occasione più significativa del primo tempo avviene al 44′, quando Jovic, servito in area, non riesce a concretizzare.

Nella ripresa, il Milan prova a essere propositivo, ma senza creare veri pericoli. Al 62′, l’Atalanta segna: su un’azione da fondo, Lookman serve Bellanova che crossa per Ederson, il quale segna di testa. Il Milan accusa il colpo e l’Atalanta va vicina al raddoppio con Retegui, ma sbaglia a porta vuota. I cambi del Milan non sortiscono effetti, mentre quelli dell’Atalanta aumentano la pressione. Infine, Maignan evita il 2-0 con una parata su Lookman, mentre Reijnders, nel recupero, non inquadra la porta. La partita termina 1-0 a favore dell’Atalanta.