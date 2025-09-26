Milan alla prova: Napoli e Juventus in arrivo per i rossoneri

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato dell’imminente partita contro il Napoli, sottolineando che non si tratta di un match decisivo per il campionato, ma piuttosto di un’opportunità per dimostrare a che punto è la squadra. Il campionato è lungo e questa sfida servirà a mostrare i progressi.

Rabiot ha espresso la sua soddisfazione per l’accoglienza ricevuta da compagni, staff e tifosi. Ha sottolineato che sta giocando bene e che l’ambiente è positivo. Il trentenne francese ha elogiato l’allenatore e ha notato la qualità del Milan, composto da giovani pronti a lavorare e giocatori esperti che li guidano, creando così un bel gruppo.

Dopo il Napoli, il Milan affronterà la Juventus, squadra con cui Rabiot ha giocato dal 2019 al 2024. Ha ricordato i cinque anni trascorsi a Torino, evidenziando che non sarà una partita come le altre, ma ora è un giocatore del Milan e darà il massimo per vincere. Rabiot ha anche voluto bene augurare alla Juventus, sottolineando l’importanza delle persone che lo hanno supportato durante la sua permanenza. Tuttavia, il suo obiettivo rimane quello di vincere ogni partita, compresa quella contro la Juventus, mostrando così la sua concentrazione e felicità di essere al Milan.