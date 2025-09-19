Milan a Udine: prove di successo in trasferta nella Serie A

Il Milan è atteso da un’importante sfida contro l’Udinese, con aspettative di un buon risultato, specialmente nel secondo tempo e con un totale di due o tre gol.

I bookmaker favoriscono il Milan per il prossimo incontro. Tra le scommesse più interessanti, una quota a 2.35 su Goldbet prevede il maggior numero di gol nel secondo tempo, mentre il Multigol 2-3 è offerto a 2.00 su NetBet. Inoltre, la combinazione DC X2 + Multigol 2-3 presenta una quota di 2.45 su Lottomatica.

L’Udinese arriva all’incontro dopo aver conquistato una vittoria di misura a Pisa, con un successo che segue il trionfo contro l’Inter. Nel corso dell’unica gara casalinga disputata, la squadra ha pareggiato contro l’Hellas Verona.

Il Milan, dopo una partenza difficile con una sconfitta contro la Cremonese, ha trovato ritmi migliori, vincendo le ultime due partite. L’infortunio di Rafael Leao continua a pesare, ma l’impatto di giocatori come Luka Modric e Adrien Rabiot è evidente.

Le probabili formazioni vedono l’Udinese schierata con Sava, Bertola, Kristensen e Solet, mentre il Milan risponderà con Terracciano, Tomori e Gabbia tra gli altri.

Negli incontri recenti, il Milan ha mostrato una propensione a segnare nella ripresa, continuando questa tendenza anche nella sfida contro il Bologna. D’altro canto, l’Udinese ha avuto una serie di partite con risultati ricchi in termini di gol, il che rende molto probabile un incontro con due o tre reti complessive al Bluenergy Stadium.