Dopo aver fatto nero Alex Belli, la sua ex, Mila Suarez, ha puntato Soleil Sorge. La modella marocchina in una serie di storie Instagram ha attaccato l’ex gieffina dandole della falsa e tremenda con la doppia personalità. Secondo la donna, la Sorge avrebbe usato Alex per fare un teatrino.

“Ragazzi in tanti mi avete chiesto sempre di parlare del Grande Fratello Vip, di Alex Belli e di Soleil. Sinceramente di Alex Belli non mi interessa più parlare perché quello che avevo da dire l’avevo già detto e adesso è acqua passata. Piuttosto vorrei parlare di Soleil. Qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’hanno vista con il suo fidanzato. Quindi lei come dicono è impegnata, lei veramente è stata brava a fare il suo gioco, ma è molto falsa, ha doppia personalità. Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona. Io la conosco perché prima di entrare al GF Vip ho fatto qualche cena con lei e abbiamo anche discusso. Lei è veramente una ragazza davvero tremenda, calcolatrice, è proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro. Posso dire che è molto preparata e molto intelligente. Quindi chi la conosce veramente di persona sa che tipo è. Quindi non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei”.

A questo punto mi auguro siano veri i rumor che vorrebbero Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show (dove Soleil sarà una delle giudici con Antonella Elia e Federico Fashion Style).

Mila Suarez ha le idee confuse su Soleil.

Eppure qualche tempo fa Mila Suarez ha parlato in altri termini di Soleil. In due interviste rilasciate al settimanale Nuovo, l’ex fidanzata di Alex Belli ha dichiarato che il Man è stato subito attratto dalla Sorge e che lei aveva investito dei sentimenti.