Mila Suarez è stata diffidata da Alex Belli, ma oggi ha comunque deciso di parlare del suo ex. L’ex gieffina ha dichiarato che Belli sarebbe un traditore seriale ed ha aggiunto che l’attore non avrebbe davvero sposato Delia Duran.

“Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo.

Ora sono felice di essere scappata da lui. Capite che lui parla d’amore dopo che conosce una donna da una settimana? Ma quale sentimento può nascere in un giorno o due tale da farti mettere in dubbio il tuo attuale rapporto?! Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità”.