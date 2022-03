Non soltanto Katarina Raniakova, anche Mila Suarez è tornata a parlare del suo ex, Alex Belli. La modella marocchina in un’intervista rilasciata a Nuovo ha dichiarato di essere stata manipolata dal Man.

“Delia è manipolata, mi fa pena. Alex è bravo a manipolare le donne. Cosa faceva a me quando stavamo insieme? Sì manipolava anche me, però me ne sono andata. Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile. Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui”.

Picchi del 40% di share durante le puntate, l’ingresso della moglie al GF Vip, Soleil in semifinale, talk show sul triangolo alchemico, ex compagne che rilasciano interviste, sono in molti quelli che devono un grazie ad Alex.

Ecco il vostro sentiment: più mi piace per Mila Suarez e più non mi piace per Alex Belli e Delia Duran

Mila Suarez: il messaggio per Delia Duran.