Dopo un periodo di silenzio è tornata all’attacco Mila Suarez. La bella influencer marocchina ha nuovamente criticato Alex Belli e Delia Duran, questa volta dalle pagine di Nuovo. Secondo l’opinionista, il gieffino e la compagna presto si lasceranno.

“La storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai. Poi su Delia penso che c’è un motivo se ha attaccato più Soleil. Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada”.

Diciamo che non ci vuole una veggente per fare questo tipo di previsioni. Direi che è un po’ come se io dicessi: “A Natale riceverete almeno un pigiama come regalo, Britney pubblicherà un video in cui girerà come una trottola o Madonna si metterà con un nuovo toy boy entro la fine del 2022“.

Mila Suarez contro Alex Belli: “Lui è uno schifoso dentro”.

Il mese scorso l’ex gieffina se l’è presa con Alex perché ha finto di non essere mai stato insieme a lei: “Dice che non siamo stati fidanzati? Ma questo signore è veramente uno schifoso nell’anima. Lui per soldi nega pure la sua famiglia fidatevi. Vi ringrazio per avermi fatto sapere questa cosa schifosa“.

Profetiche le parole pronunciate da Mila Suarez due mesi fa, la modella infatti aveva già capito che tra Belli e la Sorge c’era qualcosa: “Ragazzi Soleil comunque gli è piaciuta subito. Lo conosco e il suo sguardo faceva capire tutto. Fidatevi che è rimasto attratto da lei come una calamita giù all’inizio. Sposta il ciuffo e fa lo sguardo languido quando vuole corteggiare qualcuno. La sua maschera sta cadendo, presto si rivelerà per quello che è: un infedele. Lo è stato con la moglie Katarina, poi con me e ora vedrete con Delia. Non è un principe azzurro, ma un traditore“.

Mila Suarez, Alex Belli nega di esserci stato insieme, lei attacca: “Fa schifo” * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/zYBwoJlfad — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 14, 2021

Ma queste erano le donne che si battevano per alexbelli ? #GFVIP

Grande Fratello – Mila Suarez e Delia Duran: parole di fuoco https://t.co/nCJtxJrrmi — Miley Circus (@MileyCircusOFF) November 4, 2021

Una storia tormentata alle spalle… un tradimento… Riuscirà Mila a ricostruire la sua vita nella Casa? #GF16 pic.twitter.com/Wueuar4iBv — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2019

