Alex Belli subito dopo aver lasciato la moglie Katarina Raniakova (ma poco prima della storia con Delia Duran) è stato insieme a Mila Suarez. Eppure pare che l’attore si sia scordato di quei due anni. Perché oggi Soleil Sorge ha chiesto all’amico: “Ma tu non sei stato per un periodo con Mila Suarez?“. Belli però è rimasto in silenzio e con un gesto del volto ha fatto intendere di no, tanto che la Sorge ha risposto: “No, ok, non eri tu mi sarò sbagliata“.

L’ex di Alex ha scoperto di questa scena ed è sbroccata su Instagram: “Questo veramente è uno schifoso d’anima. Vi dico che questo schifoso per soldi nega anche la sua famiglia. Grazie a tutti i messaggi che mi state inviando per questa cosa schifosa“.

Le cose sono due, o Alex soffre di amnesia, o non vuole nominare la Suarez per evitare di darle un pretesto per andare al GF Vip (c’è spazio solo per la compagna Delia Duran, la pantera latina che piange a secco).

Muoio ma Alex che nega di essere stato con Mila no interrompete il gioco o fatela entrate per un confronto #gfvip pic.twitter.com/W1l1IbzN2b — Virgo (@VirgoGu80025754) November 14, 2021

Alex silenzio e poi “no” Da queste cose si capisce ancora di più. Andate a dirglielo a Soleil che è un falsone🤦🏼‍♀️#gfvip — Catia (@catiuz92) November 14, 2021

Sole ha chiesto ad Alex se stava con Mila Suarez e lui ha mentito spudoratamente dicendo NO.

Ricordo che l’ha diffidata,ma bastava un cenno con la testa.

Tutte ste bugie che dice fanno di lui quel che è:

un bugiardo!#GFVIP — Lucia (@LuciaScomb) November 14, 2021

Alex Belli contro Mila Suarez al GF 16.

“Non hai mai capito perché ci siamo lasciati, tu non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo. Non sono qui per attaccarti, sono qui perché hai detto cose private nostre. Quando tu piangevi per finta per dare video a Barbara D’Urso, eri dentro a un residence perché litigavamo. Hai una realtà delle cose diversa, sei morbosa. Mila tu sei entrata qui solo per infangarmi, voglio chiudere questa storia qui in un modo migliore. Tu sei morbosa, Mila. In tanti sono stati con noi. Nessuno ti ha tradita. Delia è arrivata dopo un mese e mezzo, tu vivi in una realtà parallela. Fatti valere per quello che sei, ogni parola che dici qui dentro fuori hanno un peso. Dici che ti ho tradita, quando io mi sono fidanzato con Delia una volta che ci siamo lasciati. Io ti sono sempre stato vicino durante i tuoi problemi di salute. Io ti ho voluta bene, non eravamo adatti a stare insieme. Io mi sono sentito in colpa perché so quello che hai passato. Non ti volevo abbandonare. Ma noi non eravamo fatti per stare insieme”.

“Voleva fare cose particolari”.

Mila Suarez da Barbara d’Urso nel 2019 fece anche delle dichiarazioni bislacche sul suo ex: “Mi chiedeva cose strane nelle nostre situazioni. Lui mi chiedeva di fare delle cose che per una ragazza normale come me, non sono da accettare. Per come vero la natura non potevo. Voleva fare delle cose, che io con la mia religione non potevo e non volevo fare. Lui magari adesso sta con l’altra perché lei accetta delle cose perché ha la mentalità aperta“.